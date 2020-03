I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Pelè decide per la quarantena volontaria per sfuggire al contagio



Pelè ha deciso di isolarsi per il diffondersi della pandemia da coronavirus anche in Sud America. O’Rey, 79 anni (80 ad ottobre) è nella fascia d’età ritenuta più a rischio di complicazioni in caso di contagio. La quarantena volontaria è un atto preventivo, O’Rey sta bene e in ottime condizioni di salute.

