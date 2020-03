I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Pep Guardiola contro le porte chiuse: “Giocare senza tifosi non ha senso”



A poche ore dalla sfida con l’Arsenal, il tecnico del Manchester City ha commentato l’ipotesi di giocare senza pubblico sugli spalti: “Credo che succederà anche qui, ma mi chiedo se valga la pena. Facciamo il nostro lavoro per i tifosi e se loro non possono venire a guardarci, non ha senso. Non mi piacerebbe giocare partite di Premier League, Champions o coppa senza i tifosi”.

