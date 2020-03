I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Pepe Reina: “Mi sono sentito come se un camion mi fosse passato addosso”



Pepe Reina, ex portiere del Napoli e del Milan, adesso gioca all’Aston Villa e spiega come in Inghilterra si vive la pandemia da Coronavirus. “Qui i test non vengono eseguiti a meno che non sei in condizioni abbastanza gravo da essere ricoverato in ospedale. Il calcio adesso non conta, la priorità è la salute di tutti”.

Continua a leggere



Pepe Reina, ex portiere del Napoli e del Milan, adesso gioca all’Aston Villa e spiega come in Inghilterra si vive la pandemia da Coronavirus. “Qui i test non vengono eseguiti a meno che non sei in condizioni abbastanza gravo da essere ricoverato in ospedale. Il calcio adesso non conta, la priorità è la salute di tutti”.

Continua a leggere

Continua a leggere