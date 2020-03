I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, per i lavoratori la quarantena sarà equiparata alla malattia



Lo prevede la bozza del nuovo decreto legge contenente nuove misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus: il dipendente in quarantena sarà soggetto alla stessa normativa che si applica nel caso di malattia ai fini del trattamento economico e pensionistico. Il via libera del Cdm dovrebbe arrivare domani.

Continua a leggere



Lo prevede la bozza del nuovo decreto legge contenente nuove misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus: il dipendente in quarantena sarà soggetto alla stessa normativa che si applica nel caso di malattia ai fini del trattamento economico e pensionistico. Il via libera del Cdm dovrebbe arrivare domani.

Continua a leggere

Continua a leggere