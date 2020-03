I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, per il vicegovernatore del Texas gli anziani possono morire per salvare l’economia



Il governatore del Texas Dan Patrick ha detto che l’economia degli Stati Uniti non dovrebbe essere sacrificata, per far fronte all’emergenza sanitaria legata al coronavirus: “Torniamo al lavoro, torniamo a vivere, restiamo lucidi, e quelli di noi che hanno più di 70 anni, ci prenderemo cura di noi stessi. Ma non sacrifichiamo il Paese”.

