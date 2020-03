I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, perché dobbiamo difendere la democrazia, oggi più che mai



Le privazioni che stiamo sperimentando in queste settimane di emergenza sono quelle di un regime totalitario. Sapremo riprenderci indietro tutto quanto, quando l’emergenza sarà finita. Saremo in grado di evitare che questa fase possa diventare la nostra nuova normalità? L’esito non è scontato. Ed è bene dircelo, prima che sia troppo tardi.

Continua a leggere



Le privazioni che stiamo sperimentando in queste settimane di emergenza sono quelle di un regime totalitario. Sapremo riprenderci indietro tutto quanto, quando l’emergenza sarà finita. Saremo in grado di evitare che questa fase possa diventare la nostra nuova normalità? L’esito non è scontato. Ed è bene dircelo, prima che sia troppo tardi.

Continua a leggere

Continua a leggere