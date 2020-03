I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, perché è falso che co.co.co e P.Iva iscritti agli Ordini restano senza tutele



Dopo l’ok al “Cura Italia” si è diffusa la notizia che il decreto per contrastare la crisi economica legata al COVID-19 lasci scoperte Partite Iva e Co.co.co iscritti a enti di previdenza diversi dall’Inps. In realtà tutele sono previste anche per ingegneri, architetti, avvocati e le altre categorie ordinistiche. Anche se alcune differenze tra le misure per chi versa all’Inps o in altre casse esistono.

