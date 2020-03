I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, perché i morti in Campania non sono (ancora) nella lista della Protezione Civile



Per i decessi avvenuti in Campania, positivi al Covid-19, il tampone è stato effettuato post-mortem. Tutti avevano patologie pregresse. I dati sono stati inviati all’Istituto Superiore di Sanità per certificare la correlazione tra il decesso ed il Coronavirus. In alcuni casi si attende l’autopsia.

Continua a leggere



Per i decessi avvenuti in Campania, positivi al Covid-19, il tampone è stato effettuato post-mortem. Tutti avevano patologie pregresse. I dati sono stati inviati all’Istituto Superiore di Sanità per certificare la correlazione tra il decesso ed il Coronavirus. In alcuni casi si attende l’autopsia.

Continua a leggere

Continua a leggere