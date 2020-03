I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, perché non ha senso prendere d’assalto i supermercati



Poche ore dall’annuncio di Giuseppe Conte di estendere la zona rossa a tutta la penisola italiana e già si ripetono le scene di panico come quelle che abbiamo visto in Lombardia pochi giorni fa. Le persone a Roma, Napoli e in tante altre città italiane stanno prendendo d’assalto i supermercati, nel panico di non poter più uscire di casa. Ma un comportamento del genere non solo è rischioso, ma non ha nemmeno minimamente senso.

Continua a leggere



Poche ore dall’annuncio di Giuseppe Conte di estendere la zona rossa a tutta la penisola italiana e già si ripetono le scene di panico come quelle che abbiamo visto in Lombardia pochi giorni fa. Le persone a Roma, Napoli e in tante altre città italiane stanno prendendo d’assalto i supermercati, nel panico di non poter più uscire di casa. Ma un comportamento del genere non solo è rischioso, ma non ha nemmeno minimamente senso.

Continua a leggere

Continua a leggere