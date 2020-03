I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, perché non si possono pubblicare foto di chi non rispetta il divieto di uscire



Con l’emergenza Coronavirus non cambiano le regole sul rispetto della riservatezza e della reputazione dei cittadini e per questo motivo nessun privato cittadino può pubblicare foto e commenti sui social identificando persone che escono di casa come presunti trasgressori. Andiamo a vedere cosa si rischia nel caso in cui vengano pubblicate, per esempio, foto di persone che escono da casa su gruppi Facebook o Whatsapp.

Continua a leggere



Con l’emergenza Coronavirus non cambiano le regole sul rispetto della riservatezza e della reputazione dei cittadini e per questo motivo nessun privato cittadino può pubblicare foto e commenti sui social identificando persone che escono di casa come presunti trasgressori. Andiamo a vedere cosa si rischia nel caso in cui vengano pubblicate, per esempio, foto di persone che escono da casa su gruppi Facebook o Whatsapp.

Continua a leggere

Continua a leggere