Coronavirus, Perilli (M5s) contro Salvini: “Fa solo propaganda, da lui nessun aiuto”



“C’è una persona che oggi continua a dire che bisogna chiudere tutto, che solo ieri chiedeva di riaprire tutto. Senatore Salvini, non se lo ricorda? Quando andava in giro per Milano a dire che bisognava aprire tutto? Lei è un monumento all’incoerenza”: con queste parole il senatore e capogruppo del Movimento Cinque Stelle a Palazzo Madama ha attaccato l’atteggiamento dell’opposizione durante l’emergenza coronavirus.

