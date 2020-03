I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, personale al minimo negli uffici pubblici per limitare i contagi



Arriva una nuova direttiva per la Pubblica amministrazione, dopo le ultime ordinanze dei giorni scorsi che esortavano a ricorrere al lavoro agile anche per i dipendenti pubblici. Ora, per adattarsi alle nuove misure implementate dal governo, negli uffici pubblici si ricorre anche a una riduzione del personale, in modo da assicurare i servizi primari che non possono essere forniti in modalità telematica. Per tutto il resto, il lavoro continua in modalità smart working.

