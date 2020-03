I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, petizione contro il trasferimento di 40 contagiati ad Eboli. Ma questa non è civiltà



Parte della popolazione di Eboli, e alcuni rappresentati delle sue istituzioni, fronteggiano aspramente il trasferimento di 40 pazienti positivi al Coronavirus da Sala Consilina, in provincia di Salerno, voluto dall’Unità di crisi della Regione Campania, al Campolongo Hospital della città. A sostegno della loro contestazione, la Fisi (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali) e il Comitato per la tutela della salute pubblica, hanno indetto una raccolta firme online per evitare che la decisione diventi effettiva, dimenticandosi dei principi base della civiltà. Qui si fa l’Italia. O, almeno, si dovrebbe.

