I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, porta a spasso la capretta al guinzaglio: denunciato un uomo in Spagna



Un uomo è stato denunciato in Spagna perché sorpreso dai Mossos a portare a spasso una capretta. L’uomo ha spiegato che si trattava del suo animale da compagnia, ma gli agenti non gli hanno creduto. “Né canarini, né porcellini vietnamiti, né una capra come questa che passeggiava per Palafrugell, possono essere una scusa per evitare la quarantena”, hanno dichiarato.

Continua a leggere



Un uomo è stato denunciato in Spagna perché sorpreso dai Mossos a portare a spasso una capretta. L’uomo ha spiegato che si trattava del suo animale da compagnia, ma gli agenti non gli hanno creduto. “Né canarini, né porcellini vietnamiti, né una capra come questa che passeggiava per Palafrugell, possono essere una scusa per evitare la quarantena”, hanno dichiarato.

Continua a leggere

Continua a leggere