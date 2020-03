I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Portici, in 7 erano a prendere il sole in spiaggia: denunciati



Sette denunciati a Portici, comune della cintura Sud del Napoletano. Motivo? Anziché stare a casa sono stati trovati dai carabinieri mentre prendevano il sole sulla spiaggetta ex Cirotto. Nei loro confronti è scattata la denuncia per violazione del decreto ‘Io resto a casa’ emanato dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

