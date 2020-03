I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, positiva la sindaca di Sacrofano Patrizia Nicolini: il contagio forse a un convegno



Avviata indagine epidemiologica per risalire ai 150 partecipanti all’evento: “Considerato il tempo di latenza tra la data della conferenza e la comparsa dei sintomi a carico del Sindaco, iniziati il 7 marzo, si ritiene possibile che l’evento sia stato occasione del contagio. Si ritiene opportuno divulgare tale informazione, in modo che, i partecipanti all’evento del 3 marzo, contattino il proprio medico o i numeri predisposti – continua la nota – per segnalare eventuale comparsa di sintomi influenzali”, spiega la asl.

Continua a leggere



Avviata indagine epidemiologica per risalire ai 150 partecipanti all’evento: “Considerato il tempo di latenza tra la data della conferenza e la comparsa dei sintomi a carico del Sindaco, iniziati il 7 marzo, si ritiene possibile che l’evento sia stato occasione del contagio. Si ritiene opportuno divulgare tale informazione, in modo che, i partecipanti all’evento del 3 marzo, contattino il proprio medico o i numeri predisposti – continua la nota – per segnalare eventuale comparsa di sintomi influenzali”, spiega la asl.

Continua a leggere

Continua a leggere