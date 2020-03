I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus: positivo Fatih Terim, l’allenatore del Galatasaray



Fatih Terim, leggendario tecnico del Galatasaray ex di Milan e Fiorentina, è risultato positivo al Coronavirus. L’Imperatore è ricoverato in ospedale. Dopo la positività aumentano le polemiche per il ritardato stop del campionato turco, proprio Terim era stato il primo a chiedere lo stop.

