I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, positivo paziente del San Filippo Neri: medici e infermieri in quarantena



La decisione è stata presa in via precauzionale dai medici della Asl Roma 1: gli operatori che sono entrati in contatto con l’anziano affetto da coronavirus sono in isolamento domiciliare. Intanto i medici stanno ricostruendo la linea di contatti avuta dall’uomo.

Continua a leggere



La decisione è stata presa in via precauzionale dai medici della Asl Roma 1: gli operatori che sono entrati in contatto con l’anziano affetto da coronavirus sono in isolamento domiciliare. Intanto i medici stanno ricostruendo la linea di contatti avuta dall’uomo.

Continua a leggere

Continua a leggere