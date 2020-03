I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, positivo un poliziotto della scorta di Matteo Salvini



Son o in quarantena i colleghi del poliziotto della scorta di Matteo Salvini, risultato positivo al coronavirus. Tutti resteranno in isolamento per quattordici giorni. Il leader della Lega, che non è in quarantena, ha detto all’Adnkonos di sentirsi tranquillo e che, se necessario, è pronto a sottoporsi ai test.

