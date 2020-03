I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, post di una ragazza bloccata a Milano al padre: “Ti amo talmente che ti resto lontana”



Il messaggio di una ragazza calabrese, ma residente a Milano, dedicato al padre lontano nei giorni dell’emergenza coronavirus è diventato virale: “Caro papà, in queste ore tutti stanno scappando da Milano per raggiungere i loro cari giù. Io non l’ ho fatto. Non pensare che non ti ami…ti amo talmente tanto che ho deciso di starti lontana. Mi dici che stai bene e stai prendendo tutte le precauzioni necessarie… e va bene così…. Ti amo a distanza”.

