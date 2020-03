I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, primario dell’ospedale di Bergamo: “Ondata di casi di insufficienza respiratoria grave”



“Sono situazioni molto pesanti, che speravo di non dover vivere. Non avevo fatto la guerra da giovane, la stiamo vivendo in questo momento”. A parlare è il dottor Massimo Borrelli, direttore del reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Bergamo Ovest Treviglio, intervistato nel corso del programma di Lucia Annunziata ‘In mezz’ora in più’.

Continua a leggere



“Sono situazioni molto pesanti, che speravo di non dover vivere. Non avevo fatto la guerra da giovane, la stiamo vivendo in questo momento”. A parlare è il dottor Massimo Borrelli, direttore del reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Bergamo Ovest Treviglio, intervistato nel corso del programma di Lucia Annunziata ‘In mezz’ora in più’.

Continua a leggere

Continua a leggere