Coronavirus, primo calciatore professionista positivo in Francia: è Hyun-Jun Suk del Troyes



L’attaccante sudcoreano Suk Hyun-jun del Troyes (Ligue 2), è il primo calciatore professionista positivo al coronavirus in Francia. Il 28enne attaccante sudcoreano, che non stava bene da alcuni giorni, è risultato positivo al tampone, così come un giocatore delle giovanili. Sospesi gli allenamenti della prima squadra.

