Coronavirus, primo caso in Serie B: è un dirigente della Virtus Entella



La società ligure ha comunicato di aver dato il via alle procedure di isolamento previste dalla normativa, dopo la scoperta della positività al Coronavirus di un suo dirigente. “Le sue condizioni sono buone e non ha più febbre. Non è stato necessario il ricovero”, ha fatto sapere il club di Chiavari.

