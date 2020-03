I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, primo contagio a Malta: è una bimba italiana di 12 anni, ricoverata in ospedale



Malta ha il suo primo caso di contagio da coronavirus Covid-19. Ad essere risultata positiva ai test per il nuovo coronavirus è una bambina di 12 anni italiana che vive a Malta. La ragazzina, ora ricoverata, si trovava già in auto-isolamento domiciliare con i propri familiari così come prevedono le norme anti-contagio disposte dalle autorità de La Valletta.

