Coronavirus, primo prototipo dell’ospedale alla Fiera di Milano. Fontana: “Ci sono le condizioni”



Ci sono le condizioni per realizzare l’ospedale da campo alla Fiera di Milano con 400 posti di terapia intensiva. Lo ha assicurato il governatore lombardo Attilio Fontana dopo il sopralluogo nei padiglioni che ospiteranno la struttura. Per il momento è stato realizzato un prototipo con 10 letti: il progetto ne prevede venti in ognuno dei due padiglioni. L’ospedale avrà anche i servizi essenziali e una mensa per medici e infermieri. Si attende la risposta della Protezione civile per i macchinari necessari. Per i lavori ci vorranno una decina di giorni dal momento in cui arriveranno ventilatori e monitor.

