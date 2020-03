I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, primo sindaco contagiato in Campania: è Carmine Sommese del Comune di Saviano



Primo sindaco contagiato per il Coronavirus in Campania. È il caso di Carmine Sommese, medico di professione in prima linea contro il Covid-19 e primo cittadino di Saviano, Comune della provincia di Napoli. Sommese: “Ora sono in isolamento, ma ne usciremo vincitori”. Centinaia di attestati di vicinanza da cittadini e istituzioni.

Continua a leggere



Primo sindaco contagiato per il Coronavirus in Campania. È il caso di Carmine Sommese, medico di professione in prima linea contro il Covid-19 e primo cittadino di Saviano, Comune della provincia di Napoli. Sommese: “Ora sono in isolamento, ma ne usciremo vincitori”. Centinaia di attestati di vicinanza da cittadini e istituzioni.

Continua a leggere

Continua a leggere