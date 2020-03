I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, prorogate le scadenze dei documenti: cosa succede con patente e carta d’identità



Patente, carta d’identità, revisione, assicurazione dell’auto, permesso di soggiorno: se questi documenti sono scaduti o in scadenza in questo periodo in cui è in corso l’emergenza Coronavirus, i titolari potranno in molti casi usufruire di alcune proroghe. Andiamo a vedere come cambiano tutte le scadenze, quali documenti devono essere rinnovati e per quali, invece, si può attendere qualche mese.

