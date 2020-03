I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, quanti sono i casi e i morti nel mondo: i numeri da Spagna a Germania, da Uk a Usa



L’emergenza Coronavirus riguarda ormai sempre più Paesi nel mondo e il numero di contagi e di vittime continua ad aumentare in maniera preoccupante in molti Stati. Dalla Spagna agli Usa, dalla Germania al Regno Unito, passando per la Francia, andiamo a vedere qual è la situazione stato per stato.

Continua a leggere



L’emergenza Coronavirus riguarda ormai sempre più Paesi nel mondo e il numero di contagi e di vittime continua ad aumentare in maniera preoccupante in molti Stati. Dalla Spagna agli Usa, dalla Germania al Regno Unito, passando per la Francia, andiamo a vedere qual è la situazione stato per stato.

Continua a leggere

Continua a leggere