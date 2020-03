I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, quarantena finita per la Juve. CR7 rischia isolamento al rientro in Italia



I tesserati della Juventus risultati negativi al Coronavirus l’11 marzo e rimasti a Torino hanno terminato l’isolamento domiciliare. Discorso diverso per Dybala e Matuidi, risultati positivi successivamente al Covid-19 e che rimarranno in quarantena fino a quando non saranno guariti. Al rientro in Italia dai loro paesi i cinque giocatori bianconeri partiti nei giorni scorsi dovranno rispettare altre due settimane di quarantena prima di poter tornare ad allenarsi.

Continua a leggere



I tesserati della Juventus risultati negativi al Coronavirus l’11 marzo e rimasti a Torino hanno terminato l’isolamento domiciliare. Discorso diverso per Dybala e Matuidi, risultati positivi successivamente al Covid-19 e che rimarranno in quarantena fino a quando non saranno guariti. Al rientro in Italia dai loro paesi i cinque giocatori bianconeri partiti nei giorni scorsi dovranno rispettare altre due settimane di quarantena prima di poter tornare ad allenarsi.

Continua a leggere

Continua a leggere