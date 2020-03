I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, questo sito usa la webcam e ti urla “NO” ogni volta che stai per toccarti il volto



Utile per chi lavora davanti al computer, il sito utilizza webcam e intelligenza artificiale per prevenire il comportamento dannoso, emettendo un segnale acustico che avvisa quando stai per toccarti il volto inconsciamente. In questo modo uno dei veicoli più pericolosi del coronavirus è neutralizzato.

