Coronavirus, Radicali: “Referendum taglio parlamentari il 29 marzo è attentato ai diritti civili”



L’emergenza coronavirus in Italia potrebbe incidere anche sul referendum sul taglio dei parlamentari, previsto per il prossimo 29 marzo. Il Partito Radicale chiede di tenere il referendum il 29 maggio allungando ed aumentando i tempi della campagna di informazione e confronto”. Il governo deciderà in settimana su un possibile slittamento.

