Coronavirus, Raggi: “Le parole di Papa Francesco un balsamo per tutti noi”



“Le parole di Papa Francesco sono un balsamo per tutti noi in un momento di sofferenza. Roma si unisce alla sua preghiera. Remiamo insieme in questa tempesta perché nessuno si salva da solo”. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha commentato la preghiera urbi et orbi pronunciata dal Pontefice al centro di piazza San Pietro.

