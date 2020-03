I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, RaiPlay cambia la sua offerta di programmi educativi per gli studenti rimasti a casa



L’emergenza Coronavirus imperversa, ormai, in tutta Italia e il Governo ha attuato delle misure precauzionali per contenere il contagio, tra queste la chiusura di scuole e atenei. Per questo motivo RaiPlay ha incrementato la sua offerta didattica, distinguendola per fasce d’età: dai più piccoli agli adolescenti tutti avranno modo di approfondire le proprie conoscenze, servendosi di appositi programmi, serie tv, documentari e divertenti tutorial.

