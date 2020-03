I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Renzi: “Reddito di cittadinanza per tutti? Sarebbe un disastro, riapriamo le aziende”



Matteo Renzi ha replicato a Beppe Grillo, che propone un reddito universale per tutti per affrontare l’emergenza coronavirus: “Per me sarebbe un disastro! Devono ripartire le imprese, con screening di massa e misure di sicurezza per i lavoratori, altrimenti condanniamo l’Italia alla disoccupazione e all’assistenzialismo. Ecco perché è urgente progettare subito la ripartenza di aprile”.

Continua a leggere



Matteo Renzi ha replicato a Beppe Grillo, che propone un reddito universale per tutti per affrontare l’emergenza coronavirus: “Per me sarebbe un disastro! Devono ripartire le imprese, con screening di massa e misure di sicurezza per i lavoratori, altrimenti condanniamo l’Italia alla disoccupazione e all’assistenzialismo. Ecco perché è urgente progettare subito la ripartenza di aprile”.

Continua a leggere

Continua a leggere