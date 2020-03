I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Rezza (Iss): “Non scompare per incanto. A fine aprile capiremo l’effetto dei blocchi”



Secondo Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive Istituto Superiore di Sanità, è ancora troppo presto per parlare di riapertura dell’Italia nel bel mezzo dell’emergenza Covid-19: “Il Coronavirus non scompare per incanto. Per avere chiarezza bisogna arrivare almeno fino alla fine di aprile. È logico prevedere di allungare il blocco almeno di altre due settimane”.

