Coronavirus, riapre il Duomo di Milano: accesso contingentato per le visite



Ha riaperto da questa mattina ai turisti il Duomo di Milano, rimasto chiuso per una settimana a causa dell’emergenza da Coronavirus. Alle 9 sono ricominciate le visite guidate: sono però previste molte limitazioni, tra cui un numero massimo di visitatori per ogni turno e il divieto di utilizzare l’ascensore per salire sulle terrazze.

