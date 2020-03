I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, ricetta medica inviata via e-mail o telefono: firmata l’ordinanza



Nell’ambito della gestione dell’emergenza Coronavirus il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha comunicato oggi di aver firmato un’ordinanza per consentire ai medici di inviare ai propri assistiti le ricette via e-mail o tramite telefono, senza la necessità per i cittadini di recarsi fisicamente negli ambulatori. “Un passo avanti tecnologico che rende più efficiente tutto il Sistema sanitario nazionale”, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza.

Continua a leggere



Nell’ambito della gestione dell’emergenza Coronavirus il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha comunicato oggi di aver firmato un’ordinanza per consentire ai medici di inviare ai propri assistiti le ricette via e-mail o tramite telefono, senza la necessità per i cittadini di recarsi fisicamente negli ambulatori. “Un passo avanti tecnologico che rende più efficiente tutto il Sistema sanitario nazionale”, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza.

Continua a leggere

Continua a leggere