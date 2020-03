I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, ridotti i treni a lunga percorrenza: il nuovo decreto del ministero dei Trasporti



Al via una riduzione dell’offerta per i treni a lunga percorrenza. La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato oggi un decreto per la riprogrammazione dell’offerta di trasporto ferroviario passeggeri. Le nuove misure contro la diffusione del coronavirus saranno valide fino al prossimo 25 marzo.

