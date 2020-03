I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, rinviato anche l’inizio del Giro d’Italia 2020



Il Giro d’Italia 2020 non partirà il 9 maggio a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. La decisione arriva direttamente dal Governo ungherese, visto che il Paese magiaro avrebbe dovuto ospitare le tappe iniziali della corsa in rosa. Insieme con gli organizzatori della kermesse si lavorerà per cercare una nuova data della partenza, con le comunicazioni ufficiali rimandate a dopo il 3 aprile.

Continua a leggere



Il Giro d’Italia 2020 non partirà il 9 maggio a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. La decisione arriva direttamente dal Governo ungherese, visto che il Paese magiaro avrebbe dovuto ospitare le tappe iniziali della corsa in rosa. Insieme con gli organizzatori della kermesse si lavorerà per cercare una nuova data della partenza, con le comunicazioni ufficiali rimandate a dopo il 3 aprile.

Continua a leggere

Continua a leggere