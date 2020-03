I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, rivolte in carcere per le misure anti contagio: caos a Poggioreale, Modena e Frosinone



Tensioni, disordini e caos nelle carceri per le proteste contro le misure imposte per evitare la diffusione del coronavirus. A Napoli alcuni detenuti sarebbero saliti sui muri del ‘passeggio’ mentre una folla di parenti arrabbiati per la sospensione dei colloqui si è riunita all’esterno. Decine di poliziotti e carabinieri sono schierati, oltre a mezzi dei vigili del fuoco e ambulanze. Un centinaio i detenuti usciti dalle sezioni nel carcere di Frosinone. Rivolta “molto violenta” è scoppiata nel primo pomeriggio anche nel carcere a Modena.

