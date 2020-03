I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio dedicano “Rinascerò, rinascerai” a Bergamo



Si chiama “Rinascerò, rinascerai” la canzone che Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio hanno scritto dopo la foto dell’esercito che portava via le salme a Bergamo. La canzone, distribuita da Sony, sarà pubblicata venerdì 27 marzo e nasce a sostegno dell’emergenza che il Paese vive a causa del Coronavirus e in particolare, appunto, per la città di Bergamo.

Continua a leggere



Si chiama “Rinascerò, rinascerai” la canzone che Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio hanno scritto dopo la foto dell’esercito che portava via le salme a Bergamo. La canzone, distribuita da Sony, sarà pubblicata venerdì 27 marzo e nasce a sostegno dell’emergenza che il Paese vive a causa del Coronavirus e in particolare, appunto, per la città di Bergamo.

Continua a leggere

Continua a leggere