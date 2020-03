I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Roma, 229 turisti sbarcati da una nave di crociera in hotel: 3 sono infetti



I turisti, sbarcati lo scorso mercoledì a Civitavecchia da una nave da crociera, sono in quarantena in un hotel del quartiere Prati. A dispetto di quanto comunicato in un primo momento, tre sono risultati positivi al nuovo coronavirus. Il rischio è un nuovo focolaio di contagio nel centro della capitale.

