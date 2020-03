I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Roma: 260 crocieristi in quarantena in un hotel di Prati



Sono 260 i turisti di ritorno da una crociera, in prevalenza italiani e sudamericani, che si trovano in quarantena nell’hotel Cicerone di Prati a Roma, dopo essere sbarcati da una nave da crociera nel porto di Civitavecchia. Sottoposti al tampone per il coronavirus faranno rientro nelle loro case entro il prossimo 28 marzo. Allerta nel quartiere per l’arrivo di 7 pullman scortati dalla Polizia Locale.

