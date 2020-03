I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Roma, 9 medici contagiati a una festa all’Umberto I rischiano il licenziamento



Rischiano il licenziamento i nove medici e specializzandi del Policlinico Umberto I di Roma che sono risultati positivi al coronavirus dopo aver partecipato a un brindisi organizzato in ospedale per festeggiare la fine degli studi di una specializzanda. La festa non era stata autorizzata dalla direzione della struttura, che ha stigmatizzato il loro comportamento. La commissione chiamata a giudicarli ha cinque giorni per definire il provvedimento.

