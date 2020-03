I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Roma, apre Covid Hospital a Monterotondo: a breve 60 posti letto in più



A breve aprirà anche a Monterotondo un nuovo COVID Hospital per far fronte alla pandemia da coronavirus che ha colpito tutto il mondo. A Roma e nel Lazio sono in aumento i contagi, ma aumentano anche i posti in terapia intensiva: il picco, secondo gli esperti, non è ancora arrivato, ci sarà tra qualche giorno.

