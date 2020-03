I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Roma, denunciati professori: organizzano festa con musica e barbecue a scuola



Diciassette persone, i professori di una scuola privata internazionale e le loro famiglie, hanno organizzato una festa all’interno del giardino dell’istituto. Per questo sono state denunciate. “Non siate stupidi, non fate come loro e restate a casa. Grazie a carabinieri per controlli”, ha dichiarato la sindaca Raggi.

