Coronavirus Roma, dimessi 316 pazienti dallo Spallanzani: 7 ancora in osservazione



Emergenza coronavirus, lo Spallanzani dimette 316 pazienti, altri lo saranno in giornata. Restano ricoverati 120 pazienti, di cui 19 hanno bisogno di supporto respiratorio. Il quadro clinico è comunque stabile “o in netto miglioramento per alcuni di loro”, fa sapere lo Spallazani, che diventa da oggi Covid-19 Hospital.

