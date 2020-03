I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Roma, droni a caccia di runner nei parchi: uomo sorpreso a correre alla Caffarella



Ieri i vigili, in collaborazione con il Raggruppamento Emergenza Roma 9 della Protezione Civile, hanno effettuato verifiche per accertare la presenza di persone proprio all’interno del parco della Caffarella e una persona è stata denunciata per essere stata sorpresa a fare jogging.

