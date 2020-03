I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Roma, due vigili urbani contagiati: chiusi i comandi di Tuscolano e Tor Bella Monaca



Immediatamente chiusi al pubblico e a tutto il personale il comando di piazza Cinecittà e quello di via Fernando Conti, per la sanificazione degli ambienti che andrà avanti almeno fino a tutto domani. Gli agenti della Polizia Locale sono in prima fila per effettuare i controlli sull’applicazione delle restrizioni imposte dal contagio.

