I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Roma e Lazio, ultime notizie e aggiornamenti



Le notizie di oggi sull’andamento della pandemia da coronavirus a Roma e nel Lazio. Gli operatori sanitari iniziano a prepararsi per la fase 3 dell’emergenza: il picco di contagi non è ancora arrivato, ma è atteso per i prossimi giorni. Per gestire al meglio la situazione, sono stati aperti cinque Covid Hospital a Roma, e uno per capoluogo.

Continua a leggere



Le notizie di oggi sull’andamento della pandemia da coronavirus a Roma e nel Lazio. Gli operatori sanitari iniziano a prepararsi per la fase 3 dell’emergenza: il picco di contagi non è ancora arrivato, ma è atteso per i prossimi giorni. Per gestire al meglio la situazione, sono stati aperti cinque Covid Hospital a Roma, e uno per capoluogo.

Continua a leggere

Continua a leggere